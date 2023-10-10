Кількість загиблих унаслідок російського удару по селу Гроза зросла до 53
Унаслідок ракетного удару, який РФ завдала по кафе в селі Гроза Харківської області, зниклими безвісти залишаються 5 людей. Кількість загиблих зросла до 53
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Сьогодні, 10 жовтня, під час брифінгу заступник начальника ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що кількість убитих росіянами мешканців села Гроза збільшилася до 53 осіб, зниклими безвісти вважаються 5 людей.
З 5 жовтня слідчі та криміналісти цілодобово працювали над встановленням осіб загиблих. За цей час проведено 288 ДНК-досліджень.
За словами Сергія Болвінова, робота ще не завершена, експертизи тривають. Все робиться для того, аби пришвидшити процес передачі тіл загиблих для поховання. Сьогодні слідчі, які працюють з родичами, близькими, знайомими вбитих, видали 15 тіл.
"Вже п’яту добу безперервно ми збираємо рештки цивільних людей, які загинули від російської ракети в селі Гроза, - зазначив Сергій Болвінов. – Понівечені тіла нам доводилося збирати по частинах, ми дослідили 135 рештків, ми робимо це дотепер".
У цілому до поліції надійшло 22 заяви про безвісти зниклих в селі Гроза, з них 4 повідомлення не підтвердилися – люди знайшлися, 13 людей ідентифіковані серед вилучених тіл. Наразі вважаються зниклими безвісти 5 людей.
Сергій Болвінов розказав про кожного з загиблих і ще раз підтвердив, що військових, тим більше військових високопосадовців серед загиблих від удару російським "іскандером" немає. Це жінки і чоловіки, підприємці, пенсіонери. Там були лише цивільні громадяни, які прийшли пом’янути свого односельця.
"Це найбільша, наймасовіша трагедія, в результаті якої від однієї ракети загинула така кількість людей в Харківській області, - підкреслив начальник слідчого управління. - На місці трагедії слідчі і криміналісти вилучили залишки ракети "Іскандер-М" і ми схиляємося до версії, що російські військові цинічно вчинили воєнний злочин і вбили таку велику кількість цивільних мешканців села Гроза".
Робота по ідентифікації тіл триває. За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, загальна кількість загиблих може зрости.
- 5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло 52 людини. Рашисти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід.
- ООН направила групу для розслідування удару Росії по Грозі.
- Станом на 7 жовтня вже було ідентифіковано 48 тіл.
- Пізніше, 9 жовтня, стало відомо про 49 ідентифікованих тіл мешканців села Гроза.
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