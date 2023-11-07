Ворожі ДРГ пробують заходити на прикордоння Чернігівщини й Сумщини по 9-10 разів на місяць, – Наєв
Диверсійно-розвідувальні групи ворога пробують заходити на прикордонні з Росією території Чернігівської та Сумської областей по 9-10 разів на місяць
Про це повідомив командувач ОСУВ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, це спеціально навчені люди.
"Мета диверсійно-розвідувальних груп – провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим, або навіть цивільним обʼєктам. По 9-10 разів щомісяця ворожі ДРГ пробують заходити на територію прикордонних із Росією районів Чернігівської та Сумської областей. Це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління ГШ РФ, тому ми маємо завжди бути напоготові", - сказав Наєв.
За його словами, для протидії ворожим ДРГ відпрацьовуються спільні дії Служби безпеки України, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон України.
"Ця взаємодія, чіткий розподіл обовʼязків та злагодженість дають нам перевагу", - підкреслив Наєв.
- 26 червня Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.
- Російські диверсанти намагалися проникнути через державний кордон у Сумську область у ніч на 12 жовтня. Вони планували рухатись до одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.
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