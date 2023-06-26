На півночі збудували понад 50 психологічно-тактичних смуг перешкод, - Наєв
За понад пів року будівництва створено понад 50 психологічно-тактичних смуг перешкод. Тисячі солдатів вже ведуть бойові дії з ворогом
Про це інформує командувач Об’єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв.
"У Північній операційній зоні завершено будівництво психологічно-тактичних смуг перешкод. Процес будівництва тривав понад пів року, за цей час створено понад півсотні подібних баз", - написав військовий.
Повідомляється, що тисячі українських захисників, які пройшли навчання, вже нищать російських окупантів на сході країни та на інших стратегічних напрямках.
Повертаючись на ротацію, воїни діляться своїм досвідом з новачками, формуючи нові штурмові групи для завдання вирішального удару по ворогу.
Бійці на всіх базах в північній зоні навчаються безперервно цілодобово.
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