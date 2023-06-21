На Заході розглядають Румунію, як місце для навчання українських пілотів на F-16, - Politico
Українські пілоти можуть проходити навчання на винищувачах F-16 у сусідній для нас Румунії
Про це повідомляє Politico.
За інформацією джерела, коаліція західних країн розглядає Румунію, як місце для навчання українських пілотів на F-16.
"Румунія є одним із місць, які коаліція розглядає для проведення тренінгів", — сказав західний чиновник на правах анонімності.
За словами нинішніх і колишніх офіційних осіб Пентагону, група працює над укладенням контракту на проведення навчання на літаках у Румунії.
Винищувачі F-16 для України
Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.
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