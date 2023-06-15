Резніков за підсумками "Рамштайну": Упевнений, що в нас буде "пташина коаліція"

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Резніков зазначив, що задоволений результатами сьогоднішнього засідання.

"Так, безумовно (задоволений - ред.), тому що сьогодні я також почув дуже важливі новини про так звану Bird Coalition або коаліцію винищувачів," - відповів він на питання журналістів про враження від сьогоднішнього "Рамштайну"

Міністр розповів, що отримав запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів та намір будувати спільну коаліцію. Резніков повідомив, що "консорціум винищувачів" розпочнеться з Нідерландами та Данією, а потім до них доєднаються інші держави.

"Він розпочнеться з F-16 із Нідерландами та Данією, до яких приєднаються інші країни. А також ми почули хороші новини від наших шведських партнерів про те, що у нас буде змога тестувати, просто тестувати їхні можливості", - повідомив міністр.

Він висловив упевненість, що до вже існуючих спільнот доєднається і "пташина коаліція".

"Тому я абсолютно впевнений, що у нас буде Bird Coalition для ЗСУ", - додав міністр.

Окрім того, Резніков розповів, що міністри оборони Люксембурга та Естонії підтримали ініціативу міністра оборони України щодо створення так званої ІТ-коаліції. Наразі він не розповів, що саме входитиме у такий вид співпраці.

"Сьогодні на засіданні мої колеги Франсуа Бауш та Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайну". Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи. Отже, на горизонті нова коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов’язково перетвориться на щось захоплююче, тому слідкуйте за оновленнями!", - пише у twitter Резніков.

Також міністр зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорив спільні проєкти, що посилять обороноздатність України.

"Провів дуже продуктивну зустріч з Єнсом Столтенбергом. Ми обговорили проєкти, які сприятимуть нашій співпраці та принесуть практичні результати у зміцненні нашої обороноздатності та безпеки", - пише Резніков.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 12 засідань. На останньому, 25 травня, обговорили пошук додаткових систем ППО для Києва, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і створення нового центру обслуговування танків Leopard. Країни-учасниці також присвятили час посиленню захисту України, зокрема, постачанню снарядів калібру 155 мм, систем протиповітряної оборони, радарів та іншої амуніції.

Також на зустрічі повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Загалом наразі у списку країн, які запропонували навчати українських пілотів: Велика Британія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Бельгія, Португалія, Польща.

12 червня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, про що говоритимуть на 13-му засіданні "Рамштайну". В пріоритеті обговорення "літакової коаліції", підготовка пілотів, техніків та інженерів.

15 червня Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн-13" та зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.