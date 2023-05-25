Перші навчання для українців на F-16 проведе Велика Британія

Про це пише Foreign Policy.

Зазначено, що у Великій Британії пройде "наземна" частина підготовки українських пілотів до роботи з західними винищувачами F-16. Наразі Україна готова відправити на навчання 20 військових, які "вже добре володіють англійською мовою". Це має сприяти швидшому засвоєнню курсу.

Видання розповіло, що тренування, передбачені курсом НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" будуть розділені на кілька етапів. Йдеться про роботу спершу на тренажерах, а потім на реальних літаках. Не виключено, що на початку це буде не F-16, а інший тип винищувачів - простіший.