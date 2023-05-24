Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Підготовка пілотів – це проблема, тому що західна техніка має зовсім іншу філософію пілотування. Це зовсім інші технологічні речі. Літаки МіГ-29 та F-16 – вони ровесники, це літаки четвертого покоління. Але F-16 пройшов кілька етапів глибокої модернізації", – пояснив він.

За його словами, навчатися на F-16 відправляють молодих льотчиків, бо вони краще "дружать" із сучасними технологіями.

"Тут ставка на молодих пілотів, які вміють краще спілкуватися з новітніми технологіями, з ґаджетами тощо... Сенсорні екрани – все це є у F-16. Тут треба зрозуміти, як воно працює – як дитина грає в комп'ютерну гру, вона освоює її поетапно", – пояснив речник Повітряних сил.

Він наголосив, що українські льотчики мають навчитися ефективно застосовувати всі типи озброєння F-16 по повітряних, надводних, наземних цілях, працювати у складі пари або ланки у простих або складних метеумовах. Для цього потрібна тривала практика спочатку з інструктором, потім у самостійних польотах.

"Основне – це навчитися на ньому воювати. Це головне. Літати вони будуть за тиждень. Ну тиждень-два, кому скільки", – резюмував Ігнат.