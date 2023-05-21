Про це він заявив на брифінгу.

"Навчання українських пілотів буде розпочато на літаках 4 покоління, включаючи F-16, аби підтримати Україну та її здатність себе захистити навіть краще, ніж раніше", - зазначив Байден.

Очільник США пояснив, що F-16 наразі не потрібні для бойових дій в Україні.

"Стосовно F-16 — вони не потрібні, наприклад, в Бахмуті. Вони не принесуть там додаткової користі. Все необхідне наразі озброєння, зокрема танки, Україна вже має", - каже президент.

Попри це він пояснив, що ці літаки будуть необхідні у подальших боях.

"Я не думаю, що F-16 зараз братимуть участь у бойових діях. Найближчим часом почнеться контрнаступ, і якщо він пройде успішно, то далі потрібно буде воювати з росіянами, які базуються на великій відстані, для якої не вистачить дальності нинішніх танків", - сказав Байден.

За словами президента США, Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме F-16 аби зайти на "географічну територію РФ", але там де є російські війська на українській території, захисники України їх використовуватимуть.