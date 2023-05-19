Байден на саміті G7 підтримав навчання українських військових на F-16, - CNN
Президент США Джо Байден заявив під час саміту G7, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Про це заявив президент США Джо Байден під час саміту G7, пише CNN із посиланням на чиновників адміністрації президента США.
За його словами, навчання на винищувачах не відбуватиметься в США, однак, ймовірно, американський персонал братиме участь разом з європейськими союзниками й партнерами.
Очікується, що навчання триватиме кілька місяців і може розпочатися вже найближчими тижнями.
"Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", - сказав чиновник.
Також він додав, що зараз США та союзники сконцентровані на тому, щоб передати Україні переважну більшість систем, озброєнь та тренувань, щоб підготувати Україну до майбутнього контрнаступу.
- Адміністрація президента Джо Байдена поінформувала союзників у Європі, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
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