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Байден на саміті G7 підтримав навчання українських військових на F-16, - CNN

19 травня, 2023 п'ятниця
18:37
Світ General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Президент США Джо Байден заявив під час саміту G7, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Про це заявив президент США Джо Байден під час саміту G7, пише CNN із посиланням на чиновників адміністрації президента США.

За його словами, навчання на винищувачах не відбуватиметься в США, однак, ймовірно, американський персонал братиме участь разом з європейськими союзниками й партнерами. 

Очікується, що навчання триватиме кілька місяців і може розпочатися вже найближчими тижнями.

"Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", - сказав чиновник.

Також він додав, що зараз США та союзники сконцентровані на тому, щоб передати Україні переважну більшість систем, озброєнь та тренувань, щоб підготувати Україну до майбутнього контрнаступу.

  • Адміністрація президента Джо Байдена поінформувала союзників у Європі, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.

Україна
Європа
ЗСУ
Джо Байден
G7
Війна з Росією
США
F-16
допомога США Україні
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