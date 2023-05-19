США не перешкоджатимуть європейським партнерам у передачі F-16 Україні, - CNN
Адміністрація президента Джо Байдена поінформувала союзників у Європі, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
За інформацією видання, наразі Білому дому не відомо про офіційні запити союзників щодо передачі Україні F-16, а офіційні особи Держдепу США, яким зазвичай доручають оформлювати документи для схвалення подібної передачі, не отримували вказівок братися до роботи.
Причиною дозволу, як пишуть журналісти, став тиск з боку представників Конгресу США та союзників, який зростає через посилення повітряних атак РФ.
Читайте також: США перешкоджають початку навчання українських пілотів на F-16, - NYT
Попри те, що США не бажають відправляти свої F-16 до України, чиновники повідомили CNN, що адміністрація Байдена готова схвалити експорт літаків, якщо союзники вирішать це зробити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе