США перешкоджають початку навчання українських пілотів на F-16, - NYT
Низка європейських країн готова передати Україні винищувачі F-16, однак цього не схвалює адміністрація президента США. У Вашингтоні вважають, що це надто дорога інвестиція
Про це повідомляє New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника.
Сполучені Штати перешкоджають початку навчання українських пілотів на F-16, які належать європейським державам. Небажання Вашингтона дати дозвіл на тренування пілотів серйозно обмежує запропоновану нову європейську коаліцію з допомоги Україні в отримання F-16.
"Що насправді важливо, так це дати сигнал Росії, що ми як нації не маємо філософських чи принципових заперечень проти постачання Україні необхідних їй можливостей, залежно від того, що відбувається на полі бою", - сказав британський міністр оборони Бен Воллес.
Високопоставлений чиновник США сказав NYT, що адміністрація Джо Байдена все ще не бажає надсилати Україні власні F-16 - частково через те, що багатомільйонна ціна літака поглине занадто багато і без того скорочуваного резерву фінансування війни.
Натомість, як сказав американський чиновник, адміністрація більше стурбована тим, щоб пришвидшити постачання іншої американської зброї в Україну та встигнути до запланованого контрнаступу.
- Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що в міжнародних переговорах про можливу передачу Україні винищувачів F-16 немає прогресу.
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