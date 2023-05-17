Про це пише Reuters.

"Ми ще не досягли рішення", – сказав Хукстра у відповідь на питання про раніше оголошені переговори Нідерландів з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами щодо можливого постачання винищувачів F-16 в Україну.

"Коли ми будемо готові перейти цей міст і будемо готові повідомити про це, ми це зробимо" – додав він.