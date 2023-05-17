У МЗС Нідерландів заявили, що прогресу у створенні "авіаційної коаліції" для України наразі немає
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що в міжнародних переговорах про можливу передачу Україні винищувачів F-16 немає прогресу
Про це пише Reuters.
"Ми ще не досягли рішення", – сказав Хукстра у відповідь на питання про раніше оголошені переговори Нідерландів з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами щодо можливого постачання винищувачів F-16 в Україну.
"Коли ми будемо готові перейти цей міст і будемо готові повідомити про це, ми це зробимо" – додав він.
- Раніше Британія та Нідерланди пообіцяли Україні підтримку у створенні "авіаційної коаліції". При цьому у Британії заявили, що винищувачі не передаватимуть, але візьмуть участь у підготовці пілотів.
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