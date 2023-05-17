Велика Британія заявила, що не передаватиме Україні винищувачі

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Великобританія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть слушним вибором", - сказав він.

За його словами, радянські винищувачі, передані Україні, цілком справляються зі своїми функціями.

"Якщо ви російський піхотинець, я не думаю, що вас дійсно хвилює, чи бомбить вас літак радянської епохи, чи західний літак. Ви просто не хочете, щоби він вас бомбив", - сказав міністр.