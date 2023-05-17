Велика Британія заявила, що не передаватиме Україні винищувачі
Велика Британія не має наміру передавати Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon, однак готова допомогти з навчанням пілотів
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
"Великобританія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть слушним вибором", - сказав він.
За його словами, радянські винищувачі, передані Україні, цілком справляються зі своїми функціями.
"Якщо ви російський піхотинець, я не думаю, що вас дійсно хвилює, чи бомбить вас літак радянської епохи, чи західний літак. Ви просто не хочете, щоби він вас бомбив", - сказав міністр.
- Раніше Британія та Нідерланди пообіцяли Україні підтримку у створенні "авіаційної коаліції".
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