Про це повідомляє AFP.

"Велика Британія та Нідерланди обіцяють підтримку України у винищувачах", - йдеться у твітті агенції.

Про це також пише BBC, з посиланням на Даунинг-стрит.

"Прем'єр-міністр [Британії] та прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання [пілотів] до закупівлі винищувачів F-16", - йдеться в заяві.

Також про коаліцію винищувачів у вечірньому зверненні згадав Володимир Зеленський:

"Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном прем'єр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан Президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!"

Згодом новину підтвердив очільник Офісу президента Андрій Єрмак:

"Маємо гарні новини з Ісландії, де розпочався саміт Ради Європи. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України. Нам потрібні F-16 і дякую союзникам за рішення працювати у цьому напрямку, включно з навчанням наших пілотів. Зокрема, готовність навчати підтвердила Бельгія".