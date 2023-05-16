Британія й Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції винищувачів для України
Лідери Британії та Нідерландів домовився про створення коаліції винищувачів для України, їх підтримали очільники Франції та Бельгії
Про це повідомляє AFP.
"Велика Британія та Нідерланди обіцяють підтримку України у винищувачах", - йдеться у твітті агенції.
Про це також пише BBC, з посиланням на Даунинг-стрит.
"Прем'єр-міністр [Британії] та прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання [пілотів] до закупівлі винищувачів F-16", - йдеться в заяві.
Також про коаліцію винищувачів у вечірньому зверненні згадав Володимир Зеленський:
"Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном прем'єр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан Президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!"
Згодом новину підтвердив очільник Офісу президента Андрій Єрмак:
"Маємо гарні новини з Ісландії, де розпочався саміт Ради Європи. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України. Нам потрібні F-16 і дякую союзникам за рішення працювати у цьому напрямку, включно з навчанням наших пілотів. Зокрема, готовність навчати підтвердила Бельгія".
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