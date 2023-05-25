Данія та Нідерланди очолять навчання ЗСУ на F-16: на "Рамштайні" повідомили хто ще увійде в "коаліцію винищувачів"
На зустрічі у "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни
Про це на підсумковій пресконференції повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.
Міністр розповів, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили плани навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.
"Європейську коаліцію з навчання українських пілотів очолять Данія та Нідерланди. Тренувальну структуру буде розроблено у найближчі тижні. У цьому процесі також братимуть участь Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. Вони вже раніше пропонували свою допомогу щодо навчань. Також ми очікуємо, що до цієї важливої ініціативи долучаться більше країн", - повідомив Ллойд Остін.
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 триватиме кілька місяців.
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