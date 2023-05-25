Про це на підсумковій пресконференції повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Міністр розповів, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили плани навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.

"Європейську коаліцію з навчання українських пілотів очолять Данія та Нідерланди. Тренувальну структуру буде розроблено у найближчі тижні. У цьому процесі також братимуть участь Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. Вони вже раніше пропонували свою допомогу щодо навчань. Також ми очікуємо, що до цієї важливої ініціативи долучаться більше країн", - повідомив Ллойд Остін.