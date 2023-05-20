У Міноборони України назвали бажані терміни отримання перших F-16

Про це повідомив радник Міноборони Юрій Сак у коментарі для Washington Post.

"Якщо ми всі докладемо всіх зусиль... і рішення прийматимуться швидко, я вважаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, що літають у повітряному просторі України", – сказав Сак.

У WP припускають, що терміни постачання F-16 Україні можуть виявитися не такими швидкими оскільки потенційним постачальникам - насамперед Нідерландам, Данії, Норвегії та Польщі - потрібен час для перевірки своїх арсеналів, а також українські пілоти повинні пройти підготовку.