У Міноборони України назвали бажані терміни отримання перших F-16
Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року
Про це повідомив радник Міноборони Юрій Сак у коментарі для Washington Post.
"Якщо ми всі докладемо всіх зусиль... і рішення прийматимуться швидко, я вважаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, що літають у повітряному просторі України", – сказав Сак.
У WP припускають, що терміни постачання F-16 Україні можуть виявитися не такими швидкими оскільки потенційним постачальникам - насамперед Нідерландам, Данії, Норвегії та Польщі - потрібен час для перевірки своїх арсеналів, а також українські пілоти повинні пройти підготовку.
- 19 травня президент США Джо Байден заявив, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Також стало відомо, що США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни.
- 20 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні поки не отримала винищувачі F-16, оскільки під час контрнаступу вирішальну роль відіграватимуть інші види озброєння.
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