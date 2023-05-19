Про це пише NBC із посиланням на представників адміністрації президента США.

Зазначається, що терміни передачі винищувачів наразі не встановлені, але, як зазначив один із чиновників, F-16 не будуть використовуватися під час прийдешнього контрнаступу України проти російських сил.

У найближчі місяці США та їхні союзники "вирішать, коли фактично надати винищувачі, скільки ми їх надамо і хто їх надасть", - сказав посадовець. Також він зазначив, що F-16 необов'язково будуть надані від США.

"Дискусії про вдосконалення українських Військово-Повітряних сил відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України", - додав він.