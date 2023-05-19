США та союзники планують дати Україні винищувачі F-16, - NBC
США та їх союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни
Про це пише NBC із посиланням на представників адміністрації президента США.
Зазначається, що терміни передачі винищувачів наразі не встановлені, але, як зазначив один із чиновників, F-16 не будуть використовуватися під час прийдешнього контрнаступу України проти російських сил.
У найближчі місяці США та їхні союзники "вирішать, коли фактично надати винищувачі, скільки ми їх надамо і хто їх надасть", - сказав посадовець. Також він зазначив, що F-16 необов'язково будуть надані від США.
"Дискусії про вдосконалення українських Військово-Повітряних сил відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України", - додав він.
- Президент США Джо Байден заявив під час саміту G7, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
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