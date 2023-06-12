Про це він повідомив у своєму телеграмі.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків", - заявив Резніков.

Міністр оборони зазначив, що важливим питанням є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. При чому такі хаби мають існувати як на території України, так і у дружніх прикордонних країнах.

Резніков також повідомив, що обговорювати такі питання будуть з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до "літакової коаліції". Він назвав і хто входитиме до складу української делегації - це представники Повітряних Сил. Для цього командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив офіцерів, які керують підготовкою пілотів та логістичними питаннями.

Також міністр додав, що незмінним в обговоренні залишається надання Україні ППО, снарядів амуніції, артилерії.

"Наші пріоритети не змінилися. Ця війна - це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати й все, що до цього дотичне", - сказав він.

Чергова зустріч голів міноборони країн-союзників України у форматі "Рамштайн", де вони обговорюватимуть надання військової допомоги нашій країні, відбудеться у четвер,15 червня, у Брюсселі.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 12 засідань На останній, 25 травня, обговорили пошук додаткових систем ППО для Києва, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і створення нового центру обслуговування танків Leopard. Країни-учасниці також присвятили час посиленню захисту України, зокрема, постачанню снарядів калібру 155 мм, систем протиповітряної оборони, радарів та іншої амуніції.

Також на зустрічі повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Загалом наразі у списку країн, які запропонували навчати українських пілотів: Велика Британія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Бельгія, Португалія, Польща.

А ще генерал Марк Міллі наголосив на тому, що в майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі Військово-повітряних сил України, але на те, щоб розбудувати повітряні сили необхідного обсягу й потужності, піде значна кількість часу.