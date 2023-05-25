Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на пресконференції з нагоди закриття зустрічі у форматі "Рамштайн".

За словами топгенерала США, одним із ключових питань у наданні Україні F-16 є забезпечення контролю за повітряним простором.

"Найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір – робити це із землі й надавати ефективні наземні системи ППО. Це найбільш ефективний шлях перешкодити росіянам здобути перевагу в повітрі, й саме це ми робили", – вказав він.

Він додав, що партнери розуміють, яка кількість літаків необхідна, щоб закривати українське небо. Адже росіяни знатимуть, що такі літаки присутні й битимуть у повітрі.

"Що стосується F-16, то 10 літаків коштують мільярд доларів, їх утримання – ще мільярд доларів. Тобто 10 літаків коштує два мільярди доларів. У росіян – тисячі літаків-винищувачів четвертого й п’ятого поколінь. Тому, щоб протистояти їм у повітрі, потрібна суттєва кількість F-16", – пояснив Міллі.

Він додав, що зважаючи на поточну ситуацію винищувачі F-16 – це не панацея і не магічна паличка.

"Якби ми говорили про F-16, а їх у нас просили вже давно, то не було б ні Bradley, ні Abrams. Ми покроково підходимо до того, що надаємо. Кожен пакет має додаткові штрихи, щоб зміцнити Україну мілітарно. Тому ми зараз продовжуємо думати над цим", - зазначив генерал.

Та вказав, що в майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі Військово-повітряних сил України, але на те, щоб розбудувати повітряні сили необхідного обсягу й потужності, піде значна кількість часу.