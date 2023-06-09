Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу міноборони США.

За його словами, очільник міноборони США Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Європи, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі 15 червня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України, а 16 червня - зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Американець у розмові із журналістами уточнив, що місцем проведення чергового "Рамштайну" стане столиця Бельгії Брюссель.

Очікується, що на 13-му "Рамштайні" однією з основних тем стане питання створення коаліції бойових літаків "Небесний щит України".

Засідання у форматі "Рамштайн"

Це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбуваються з метою синхронізації та прискорення надання військової допомоги Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки українців після закінчення війни.

Наразі відбулося вже 12 зустрічей у форматі "Рамштайн". На останній, 25 травня, обговорили пошук додаткових систем ППО для Києва, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і створення нового центру обслуговування танків Leopard. Країни-учасниці також присвятили час посиленню захисту України, зокрема, постачанню снарядів калібру 155 мм, систем протиповітряної оборони, радарів та іншої амуніції.

Крім того, там повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Загалом наразі у списку країн, які запропонували навчати українських пілотів: Велика Британія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Бельгія, Португалія, Польща.

А ще генерал Марк Міллі констатував, що в майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі Військово-повітряних сил України, але на те, щоб розбудувати повітряні сили необхідного обсягу й потужності, піде значна кількість часу.