Наступне засідання у форматі "Рамштайн" проведуть 15 червня
15 червня у Брюсселі відбудеться чергова зустріч голів міноборони країн-союзників України у форматі "Рамштайн", де вони обговорюватимуть надання військової допомоги нашій країні
Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу міноборони США.
За його словами, очільник міноборони США Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Європи, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі 15 червня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України, а 16 червня - зустріч міністрів оборони країн НАТО.
Американець у розмові із журналістами уточнив, що місцем проведення чергового "Рамштайну" стане столиця Бельгії Брюссель.
Очікується, що на 13-му "Рамштайні" однією з основних тем стане питання створення коаліції бойових літаків "Небесний щит України".
Засідання у форматі "Рамштайн"
Це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбуваються з метою синхронізації та прискорення надання військової допомоги Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки українців після закінчення війни.
Наразі відбулося вже 12 зустрічей у форматі "Рамштайн". На останній, 25 травня, обговорили пошук додаткових систем ППО для Києва, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і створення нового центру обслуговування танків Leopard. Країни-учасниці також присвятили час посиленню захисту України, зокрема, постачанню снарядів калібру 155 мм, систем протиповітряної оборони, радарів та іншої амуніції.
Крім того, там повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Загалом наразі у списку країн, які запропонували навчати українських пілотів: Велика Британія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Бельгія, Португалія, Польща.
А ще генерал Марк Міллі констатував, що в майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі Військово-повітряних сил України, але на те, щоб розбудувати повітряні сили необхідного обсягу й потужності, піде значна кількість часу.
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