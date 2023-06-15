Про це написав керівник Пентагона в Twitter.

"Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України", - написав Ллойд Остін.

Олексій Резніков, міністр оборони України, також заявив про зустріч з Остіном.

"Розпочав свій день із зустрічі з моїм колегою та великим другом Ллойдом Дж. Остіном III. Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій неспровокованій війні, розпочатій Росією. Дякуємо за ваше керівництво, а також дякуємо всім нашим друзям і партнерам за непохитну підтримку", - наголосив Резніков.

Міністри оборони США та України зустрілися перед засіданням групи. Цього разу зустріч у форматі "Рамштайн" відбувається у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це вже 13-а зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 12 засідань На останній, 25 травня, обговорили пошук додаткових систем ППО для Києва, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і створення нового центру обслуговування танків Leopard. Країни-учасниці також присвятили час посиленню захисту України, зокрема, постачанню снарядів калібру 155 мм, систем протиповітряної оборони, радарів та іншої амуніції.

Також на зустрічі повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Загалом наразі у списку країн, які запропонували навчати українських пілотів: Велика Британія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Бельгія, Португалія, Польща.

А ще генерал Марк Міллі наголосив на тому, що в майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі Військово-повітряних сил України, але на те, щоб розбудувати повітряні сили необхідного обсягу й потужності, піде значна кількість часу.

12 червня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, про що говоритимуть на 13-му засіданні "Рамштайну". В пріоритеті обговорення "літакової коаліції", підготовка пілотів, техніків та інженерів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні чергового "Рамштайну", 13 червня, обговорив оборонні потреби України з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.