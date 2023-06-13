Залужний напередодні "Рамштайну" обговорив з Міллі оборонні потреби України
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні чергового "Рамштайну" обговорив оборонні потреби України з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це він повідомив у телеграмі.
"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для українського війська. Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби", - розповів Залужний.
Окрім того, головнокомандувач ЗСУ розповів про успіхи українських військових на фронті та загальну ситуацію на основних напрямках.
"Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - йдеться у повідомленні.
- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що останнім часом бойові дії в Україні посилилися, а Сили оборони України добре підготовлені до контрнаступу.
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