Залужний напередодні "Рамштайну" обговорив з Міллі оборонні потреби України

Про це він повідомив у телеграмі.

"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для українського війська. Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби", - розповів Залужний.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ розповів про успіхи українських військових на фронті та загальну ситуацію на основних напрямках.

"Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - йдеться у повідомленні.