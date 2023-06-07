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Бойові дії на території України останнім часом стали більш інтенсивними, а ЗСУ готові до контрнаступу, - генерал Міллі

7 червня, 2023 середа
06:00
Світ генерал Марк Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що останнім часом бойові дії в Україні посилилися. А Сили оборони України добре підготовлені до контрнаступу

Про це він сказав в інтерв'ю AP.

Американець відзначив підвищення інтенсивності бойових дій в Україні: "Бойові дії трохи пожвавилися".

За даними генерала, українські сили добре захищали свою країну з моменту повномасштабного російського вторгнення і наразі ЗСУ добре підготовлені до контрнаступу, але війна триватиме протягом тривалого часу.

"За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до того, що б вони не робили - вибираючи воювати в наступі чи в обороні. Вони добре підготовлені", - зазначив Міллі.

Готовність України до контрнаступу

3 червня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до контрнаступу, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.

Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ, де на екрані з'являються два наступних речення: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде". Маючи на увазі, що заяв про початок контрнаступу не буде.

Своєю чергою в адміністрації президента США вважають, що разом із союзниками й партнерами добре забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступальних дій. А генерал Міллі каже, що найбільшу вогневу міць України забезпечать танки.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час контрнаступу, який має розпочатись цього літа, Сили оборони не застосовуватимуть винищувачі F-16. Адже деякі країни Заходу тільки розпочали або планують розпочати підготовку українських пілотів, які керуватимуть цими літаками.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
США
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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