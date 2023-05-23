Низка країн готові навчати українських пілотів F-16, підготовка до цього вже почалась, - Ігнат

Про початок тренувань повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель на зустрічі міністрів оборони ЄС у вівторок в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час, але що швидше, то краще", – сказав Боррель.

На уточнювальне питання журналістів, у яких країнах стартували навчання, Боррель відповів: "У багатьох, наприклад, у Польщі".

Реакція у міноборони Польщі

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак пізніше заявив у Брюсселі, що Варшава поки не здійснює навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, але готова його розпочати, інформує РАР.

Міністр заявив, що Польща "готова навчати українських пілотів на літаках F-16", але уточнив, що таке навчання ще не розпочалося. Він запевнив, що повідомить усі деталі, щойно навчання розпочнуться.

"Я запропонував, щоб такі навчання були зараховані як частина тренувальної місії ЄС, яка здійснюється в Польщі", – додав Блащак.

На запитання журналістів, скільки льотчиків може підготувати Польща, він відповів, що "це залежить від наших можливостей".

Коментар речника Повітряних сил ЗСУ

Про те, що навчання поки не почались, але підготовка вже триває підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів (в цих країнах, – ред.) ще немає.

Всі очікують. Протягом вже тривалого часу мені доводилось, на жаль, спростовувати щоразу, що "пілоти навчаються у США, в Європі".. Раз на місяць (стабільно, – ред.) з’являються такі новини і доводиться ставити крапки над "і". Тому що не потрібно давати якусь зайву надію.

На сьогодні ми маємо надзвичайно гарні новини, що вже фактично є авіаційна коаліція, низка країни буде готувати (українських) пілотів, деякі вже готові передавати нам винищувачі. Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни", - розповів полковник Ігнат.

Він додав, що "велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, тому що потрібно комусь воювати".