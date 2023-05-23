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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Після навчання пілотів окремо буде ухвалено рішення про передачу Україні F-16, - генсек НАТО

Після навчання пілотів окремо буде ухвалено рішення про передачу Україні F-16, - генсек НАТО

23 травня, 2023 вiвторок
16:56
Війна з Росією Резніков і Столтенберг

Рішення про підготовку українських пілотів "дає можливість також пізніше ухвалити рішення щодо постачання" F-16, що держави-учасники "коаліції винищувачів" мають вирішити окремо

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав журналістам перед зустріччю міністрів оборони держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО зазначив, що рішення про підготовку українських льотчиків "дає можливість також пізніше ухвалити рішення щодо постачання" F-16, що держави-учасники "коаліції винищувачів" мають вирішити окремо.

"Це важливий крок, який частково дозволить нам на певному етапі надати (Україні – ред.) винищувачі, але також надсилає дуже чіткий сигнал, що наша підтримка буде довгостроковою і Росія не зможе її "перечекати", – наголосив він.

Столтенберг нагадав, що Україна має право на самооборону проти повномасштабної російської агресії, а НАТО в цьому їй допомагає.

"Допомагати їм (українцям – ред.) захищати право ООН, міжнародне право від агресивної війни – це наше право. Це не робить НАТО і членів Альянсу стороною конфлікту. Але ми підтримуємо Україну в її захисті від агресивної війни, брутального вторгнення Путіна", – підсумував генсек.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

  • 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
  • Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
  • У Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 може тривати кілька місяців.

НАТО
F-16
зброя для України
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