Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав журналістам перед зустріччю міністрів оборони держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО зазначив, що рішення про підготовку українських льотчиків "дає можливість також пізніше ухвалити рішення щодо постачання" F-16, що держави-учасники "коаліції винищувачів" мають вирішити окремо.

"Це важливий крок, який частково дозволить нам на певному етапі надати (Україні – ред.) винищувачі, але також надсилає дуже чіткий сигнал, що наша підтримка буде довгостроковою і Росія не зможе її "перечекати", – наголосив він.

Столтенберг нагадав, що Україна має право на самооборону проти повномасштабної російської агресії, а НАТО в цьому їй допомагає.

"Допомагати їм (українцям – ред.) захищати право ООН, міжнародне право від агресивної війни – це наше право. Це не робить НАТО і членів Альянсу стороною конфлікту. Але ми підтримуємо Україну в її захисті від агресивної війни, брутального вторгнення Путіна", – підсумував генсек.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.