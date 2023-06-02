Генерал Міллі: Найбільшу вогневу міць для контрнаступу України забезпечать танки
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив актуальність для українського контрнаступу танків, які забезпечать вирішальну вогневу міць
Про це він заявив під час візиту до Франції з нагоди відзначення "D-Day", Дня висадки союзних військ у Нормандії, передає CNN.
"Танки є дуже важливими як для оборони, так і для наступу. Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України", - зауважив він.
Окрім цього, Міллі також зазначив, що танки діятимуть разом з артилерією, піхотою й іншими наземними силами, коли розпочнеться контрнаступ. У цьому зв’язку він наголосив, що важка бронетехніка, яку українці вже освоюють, наразі важливішим компонентом для контрнаступу, ніж літаки – з огляду на тривалий термін для розгортання в Україні F-16 та інших систем подібного типу.
"Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це усвідомлюють. Щоби створити такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей", - зауважив американський генерал.
- 1 червня повідомлялося, що уряд Нідерландів планує закупити для українських військових десятки танків Leopard 1, постачальником озброєння може стати швейцарська компанія.
- Також Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки
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