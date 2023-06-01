Боєприпаси для Leopard, БТР та спецтехніка: Україна отримала від Німеччини новий пакет допомоги
Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки
Про що свідчить оновлений перелік допомоги на сайті Уряду Німеччини Bundesregierung, інформує Міноборони України.
За останній тиждень Німеччина надала Україні:
- боєприпаси для LEOPARD 1
- 19 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 14 напівпричепів (раніше: 17)
- 14 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти THEMIS (раніше: 7)
- 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206)
- 66 бронетранспортерів.
Також на сайті уряду ФРН йдеться, що Німеччина підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Список допомоги на сайті уряду оновлюється постійно – він містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України з боку Німеччини. Він включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.
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