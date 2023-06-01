Про що свідчить оновлений перелік допомоги на сайті Уряду Німеччини Bundesregierung, інформує Міноборони України.

За останній тиждень Німеччина надала Україні:

боєприпаси для LEOPARD 1

19 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 14 напівпричепів (раніше: 17)

14 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти THEMIS (раніше: 7)

64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206)

66 бронетранспортерів.

Також на сайті уряду ФРН йдеться, що Німеччина підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Список допомоги на сайті уряду оновлюється постійно – він містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України з боку Німеччини. Він включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.