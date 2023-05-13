Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у telegram.

За його словами, Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро.

"Попередньо відомо, що пакет може включати: 20 БМП Marder, 30 танків Leopard, чотири ЗРК IRIS-T-SLM (12 пускових і сотні ракет до них), 200 розвідувальних БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобілів тилового забезпечення, 15 Gepard та велику кількість боєприпасів", - написав Єрмак.

За даними Spigel, новий пакет допомоги стане найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ, який Україна отримала від ФРН. Очікується, що про нього буде офіційно оголошено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна.