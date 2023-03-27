Німецькі танки Leopard 2 прибули до України, - Der Spiegel

Про це повідомляє SPIEGEL.

"Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, час настав: танки Leopard 2 з Німеччини були передані Україні", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що в Україну прибули 18 танків Leopard 2, а також 40 бойових машин піхоти Marder.

За даними Der Spiegel, останні танки покинули Німеччину наприкінці минулого тижня і вже передані Україні.

Українські офіційні особи наразі не підтверджували цю інформацію.

Раніше в Німеччині обіцяли, що танки прибудуть до України з підготовленими екіпажами, а потім одразу вирушать на фронт.