Німецькі танки Leopard 2 прибули до України, - Der Spiegel
Важкі бойові танки Leopard 2 із Німеччини прибули до України
Про це повідомляє SPIEGEL.
"Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, час настав: танки Leopard 2 з Німеччини були передані Україні", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні зазначено, що в Україну прибули 18 танків Leopard 2, а також 40 бойових машин піхоти Marder.
За даними Der Spiegel, останні танки покинули Німеччину наприкінці минулого тижня і вже передані Україні.
Українські офіційні особи наразі не підтверджували цю інформацію.
Раніше в Німеччині обіцяли, що танки прибудуть до України з підготовленими екіпажами, а потім одразу вирушать на фронт.
- 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
- 8 березня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв, що до кінця місяця до України надійдуть 18 танків Leopard 2A6 з Німеччини та три – з Португалії. А6 – одна з найсучасніших модифікацій німецького основного бойового танка Leopard 2.
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