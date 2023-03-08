Про це повідомляє Spiegel.

За словами Пісторіуса, обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки будуть поставлені Україні до кінця березня.

"Можу вам сказати, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські можуть прибути в Україну цього місяця", — сказав Пісторіус в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі.

Він додав, що танки прибудуть до України з підготовленими екіпажами, а потім відправляться на фронт.