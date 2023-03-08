Україна отримає 21 танк Leopard від Німеччини та Португалії до кінця березня, - міністр оборони ФРН Пісторіус
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що до кінця березня до України надійдуть 18 танків Leopard 2A6 з Німеччини та три з Португалії
Про це повідомляє Spiegel.
За словами Пісторіуса, обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки будуть поставлені Україні до кінця березня.
"Можу вам сказати, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські можуть прибути в Україну цього місяця", — сказав Пісторіус в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі.
Він додав, що танки прибудуть до України з підготовленими екіпажами, а потім відправляться на фронт.
- 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, також дозволила реекспорт іншими країнами.
- У четвер, 9 лютого, Німеччина заявила, що вимагає від союзників чітких рішень щодо Leopard 2 для України до кінця тижня.
- 11 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
- 13 лютого стало відомо, що бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2.
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