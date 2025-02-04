Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з Путіним

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю британському журналісту Пісу Моргану.

Президент наголосив, що вважає Володимира Путіна ворогом. Проте додав, що готовий сісти за стіл перемовин, якщо це призведе до завершення війни.

"Якщо це буде єдина можливість, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей – звісно ми підемо на це", - йдеться у заяві.