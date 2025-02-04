Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з Путіним
У вівторок, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю британському журналісту Пісу Моргану.
Президент наголосив, що вважає Володимира Путіна ворогом. Проте додав, що готовий сісти за стіл перемовин, якщо це призведе до завершення війни.
"Якщо це буде єдина можливість, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей – звісно ми підемо на це", - йдеться у заяві.
- Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією: він сподівається, що разом з лідером Кремля Путіним зробить щось "значне" для припинення війни.
- Зеленський вважає, що виключення України з переговорів між США і Росією щодо війни, було б дуже небезпечним.
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