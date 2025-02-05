Зеленський змінив склад РНБО

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича - Голову Державної служби фінансового моніторингу України", - йдеться в президентському указі №63/2025.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Довідка:

Філіп Пронін із 2017 до 2020 року очолював Управління виявлення та розшуку активів у Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА). З 2020 до 2023 року працював заступником голови АРМА.

З 10 жовтня 2023 до 30 грудня 2024 року Пронін працював головою Полтавської облдержадміністрації. 30 грудня 2024 року президент Зеленський звільнив його з посади голови Полтавської ОДА, а 31 грудня Пронін обійняв посаду голови Державної служби фінансового моніторингу.