"Візит був би не дуже доречним": Зеленський заявив, що Трамп запрошував його на інавгурацію

Про це він розповів в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану, фрагмент якого опублікований в Х.

"Президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але в дуже загальних словах", - сказав Зеленський.

Український лідер акцентував, що його візит був би недоречним і тоді Трамп не мав би часу на особисту зустріч.

"Я думаю, що нам треба час, аби сісти поговорити про війну. А в цей момент, у момент інавгурації, я думаю, у нього (Трампа, - ред.) були власні справи на порядку денному. Це був один із найважливіших днів у його житті і я думаю, що мені було б не дуже доречно приїхати", - додав він.

“President Trump invited me to his inauguration... it was simply not very appropriate for me to come."



President Zelensky's 90-minute interview with Piers Morgan goes live on YouTube from 8pm (UK) / 3pm (EST).



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