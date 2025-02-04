"Візит був би не дуже доречним": Зеленський заявив, що Трамп запрошував його на інавгурацію
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп запрошував його на свою інавгурацію, проте зазначив, що його візит був би "не дуже доречним"
Про це він розповів в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану, фрагмент якого опублікований в Х.
"Президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але в дуже загальних словах", - сказав Зеленський.
Український лідер акцентував, що його візит був би недоречним і тоді Трамп не мав би часу на особисту зустріч.
"Я думаю, що нам треба час, аби сісти поговорити про війну. А в цей момент, у момент інавгурації, я думаю, у нього (Трампа, - ред.) були власні справи на порядку денному. Це був один із найважливіших днів у його житті і я думаю, що мені було б не дуже доречно приїхати", - додав він.
- Раніше Зеленський поінформував, що команда ОП контактує з командою Дональда Трампа. Зокрема, сторони визначили "робочі дати" візиту представників США в Україну.
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