Робочі дати візиту команди США в Україну визначені, - Зеленський
Команда Офісу президента контактує з командою американського лідера Дональда Трампа. Зокрема, сторони визначили "робочі дати" візиту представників США в Україну
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає РБК-Україна.
"У нас проходять контакти між нашими командами… У нас є робочі дати, коли американська команда приїде. Зараз узгоджуються дати та склад. Ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - розповів він.
Також український президент підкреслив, що команда ОП контактує з командою Трампа й згадав розмову керівника Офісу Андрія Єрмака з радником президента США з національної безпеки Майком Волцом.
"З Келлогом (спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом — ред.) у моєї команди був контакт вчора", - додав Зеленський.
- 4 лютого посолка України у США Оксана Маркарова розповіла, що українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.
- Ввечері цього дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів першу телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.04
- EUR Купівля 42.81Продаж 43.54
- Актуальне
- Важливе