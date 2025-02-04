Робочі дати візиту команди США в Україну визначені, - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає РБК-Україна.

"У нас проходять контакти між нашими командами… У нас є робочі дати, коли американська команда приїде. Зараз узгоджуються дати та склад. Ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - розповів він.

Також український президент підкреслив, що команда ОП контактує з командою Трампа й згадав розмову керівника Офісу Андрія Єрмака з радником президента США з національної безпеки Майком Волцом.

"З Келлогом (спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом — ред.) у моєї команди був контакт вчора", - додав Зеленський.