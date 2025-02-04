"Ситуація на фронті, мобілізація, підтримка": Єрмак першу провів розмову з радником Трампа Волцом

Про це Андрій Єрмак пише у Telegram.

"Обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України. Наголосив, що підтримка наших партнерів, передусім США, залишається критично важливою. Сильні позиції України – запорука справедливого й тривалого миру, безпеки Європи та всього світу", - йдеться у повідомленні.

Окремо керівник ОП і радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц обговорили організацію особистого контакту між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

"Домовилися підтримувати постійний зв’язок для оперативного обміну інформацією щодо ситуації на фронті та викликів, які стоять перед Україною", - додав Єрмак.