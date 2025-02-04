"Ситуація на фронті, мобілізація, підтримка": Єрмак першу провів розмову з радником Трампа Волцом
Ввечері вівторка, 4 лютого, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів першу телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом
Про це Андрій Єрмак пише у Telegram.
"Обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України. Наголосив, що підтримка наших партнерів, передусім США, залишається критично важливою. Сильні позиції України – запорука справедливого й тривалого миру, безпеки Європи та всього світу", - йдеться у повідомленні.
Окремо керівник ОП і радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц обговорили організацію особистого контакту між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.
"Домовилися підтримувати постійний зв’язок для оперативного обміну інформацією щодо ситуації на фронті та викликів, які стоять перед Україною", - додав Єрмак.
- 4 лютого посолка України у США Оксана Маркарова розповіла, що українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.
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