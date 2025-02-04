Маркарова розповіла про підготовку зустрічей між командами Зеленського та Трампа
Посолка України у США Оксана Маркарова розповіла, що українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа
Про це вона розповіла в інтерв'ю Суспільному.
Маркарова заявила, що українське посольство "завжди готує і зустрічі, і дзвінки".
"Це займає певний час. Контактів в України (у команді нового президента США, - ред.) набагато більше, ніж в інших країн", - наголосила вона.
Маркарова також вказала, що у посольства є гарні контакти держсекретарем США Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом. За її словами, з ними працювали ще до обрання Трампа.
Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією: він сподівається, що разом з лідером Кремля Путіним зробить щось "значне" для припинення війни.
Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США і Росією щодо війни в Україні було б дуже небезпечним.
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