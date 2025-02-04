Маркарова розповіла про підготовку зустрічей між командами Зеленського та Трампа

Про це вона розповіла в інтерв'ю Суспільному.

Маркарова заявила, що українське посольство "завжди готує і зустрічі, і дзвінки".

"Це займає певний час. Контактів в України (у команді нового президента США, - ред.) набагато більше, ніж в інших країн", - наголосила вона.

Маркарова також вказала, що у посольства є гарні контакти держсекретарем США Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом. За її словами, з ними працювали ще до обрання Трампа.