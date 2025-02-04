У шведській школі сталася стрілянина, загинули близько 10 людей
Удень 4 лютого в школі міста Еребру на півдні Швеції сталася стрілянина, внаслідок якої загинули близько 10 людей, серед них - підозрюваний у скоєнні злочину
Про це повідомив глава поліцейського округу Еребру Роберто Ейд Форест, пише SVT.
На території школи Campus Risbergska загинули "близько десяти людей", зазначає Форест. За його словами, серед загиблих є підозрюваний у вчиненні стрілянини.
Наразі поліція встановлює особи загиблих людей й не оголошуватиме подробиць. Також правоохоронці не розкриватимуть інформацію про кількість поранених.
Очільник поліцейського округу Еребру підкреслив, що нападник діяв сам, однак не виключається ймовірність причетності декількох осіб до стрілянини.
Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що стрілянина є найгіршим масовим вбивством в історії країни, передає Reuters.
"Це дуже болючий день для всієї Швеції. Важко усвідомити в повному обсязі те, що сталося сьогодні, темряву, яка зараз покриває усю Швецію", - сказав він.
Поліція розглядає подію як замах на вбивство, підпал і тяжкий злочин із використанням зброї.
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