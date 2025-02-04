У шведській школі сталася стрілянина, загинули близько 10 людей

Про це повідомив глава поліцейського округу Еребру Роберто Ейд Форест, пише SVT.

На території школи Campus Risbergska загинули "близько десяти людей", зазначає Форест. За його словами, серед загиблих є підозрюваний у вчиненні стрілянини.

Наразі поліція встановлює особи загиблих людей й не оголошуватиме подробиць. Також правоохоронці не розкриватимуть інформацію про кількість поранених.

Очільник поліцейського округу Еребру підкреслив, що нападник діяв сам, однак не виключається ймовірність причетності декількох осіб до стрілянини.

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що стрілянина є найгіршим масовим вбивством в історії країни, передає Reuters.

"Це дуже болючий день для всієї Швеції. Важко усвідомити в повному обсязі те, що сталося сьогодні, темряву, яка зараз покриває усю Швецію", - сказав він.

Поліція розглядає подію як замах на вбивство, підпал і тяжкий злочин із використанням зброї.