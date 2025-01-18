Біля Верховного суду у Тегерані сталася стрілянина: загинули двоє суддів, нападник вчинив самогубство

Про це повідомляє IRNA.

Як розповіли у пресслужбі Верховного суду Ірану, у результаті стрілянини на жвавій площі Тегерана вбито двоє суддів, ще один – зазнав поранень. Жертви інциденту були ідентифіковані як очільники 39-го та 53-го відділення установи.

Зазначається, що озброєний чоловік здійснив заздалегідь спланований замах на двох суддів. Він не брав участь у жодному судовому процесі Верховного суду і не був клієнтом відділень суду.

У заяві пресслужби повідомляється, що одразу після стрілянини, яку назвали терористичним актом, правоохоронці намагалися затримати нападника, однак він наклав на себе руки.

З метою виявлення та арешту осіб, які стоять за вбивством суддів, у Тегерані розпочали розслідування.