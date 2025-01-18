Біля Верховного суду у Тегерані сталася стрілянина: загинули двоє суддів, нападник вчинив самогубство
У суботу, 18 січня, у столиці Ірану Тегерані невідомий чоловік відкрив стрілянину біля будівлі Верховного суду, унаслідок чого загинули двоє суддів
Про це повідомляє IRNA.
Як розповіли у пресслужбі Верховного суду Ірану, у результаті стрілянини на жвавій площі Тегерана вбито двоє суддів, ще один – зазнав поранень. Жертви інциденту були ідентифіковані як очільники 39-го та 53-го відділення установи.
Зазначається, що озброєний чоловік здійснив заздалегідь спланований замах на двох суддів. Він не брав участь у жодному судовому процесі Верховного суду і не був клієнтом відділень суду.
У заяві пресслужби повідомляється, що одразу після стрілянини, яку назвали терористичним актом, правоохоронці намагалися затримати нападника, однак він наклав на себе руки.
З метою виявлення та арешту осіб, які стоять за вбивством суддів, у Тегерані розпочали розслідування.
- Також раніше, 8 січня, у столиці африканської країни Чад озброєні люди напали на президентську резиденцію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе