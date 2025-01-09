Спроба дестабілізації у Чаді: озброєні люди напали на президентську резиденцію, сталася стрілянина

Про це пише France24.

Вказано, що біля будівлі президентської резиденції у столиці Нджамені пролунали постріли. За даними органів безпеки, озброєні люди напали на внутрішню частину президентського комплексу та вчинили стрілянину. Всі дороги, які ведуть до резиденції, заблокували, на вулицях можна було побачити танки.

Згодом речник уряду країни повідомив, що станом на вечір середи ситуація перебуває під контролем.

"Це був невеликий інцидент ... все спокійно. (...) Вся ця спроба дестабілізації була зведена нанівець", - зазначив він.

Видання вказує, що цей інцидент виник менш ніж через два тижні після виборів у країні, на яких опозицію звинуватили у фальсифікації. До нападу могли бути причетні бойовик "Боко Харам".

Довідково. Чад - країна на півночі центру Африки, яка межує на півночі з Лівією, сході із Суданом, півдні з Центральноафриканською Республікою і на заході з Камеруном, Нігерією і Нігером.