У Болівії військовий генерал спробував захопити владу, президент закликав "захистити демократію"

Про це інформує Bloomberg.

Вказано, що президент Луїс Арсе засудив спробу державного перевороту. Він звернувся до своїх прихильників із закликом вийти на вулиці, щоб захистити демократію.

"Нам потрібно, щоб болівійський народ організувався і мобілізувався проти державного перевороту і на користь демократії", - сказав Арсе у зверненні по телебаченню.

Коли натовп зібрався, військові вже захопили головну площу столиці Сукре. Вони врізалися танком у палац, а потім застосували сльозогінний газ, намагаючись відтіснити людей. Телебачення показало трансляцію того, як генерал-майор армії Хуан Хосе Зуніга увійшов до палацу після того, як в будівлю врізався танк. Потім він швидко покинув палац.

На події у Болівії відреагував Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Європейський Союз засуджує будь-які спроби підірвати конституційний лад у Болівії та повалити демократично обраний уряд і висловлює свою солідарність з болівійським урядом та народом", - написав він у соцмережі Х.