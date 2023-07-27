Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Нігері відбувся військовий переворот: законно обраного президента заблоковано у палаці

У Нігері відбувся військовий переворот: законно обраного президента заблоковано у палаці

27 липня, 2023 четвер
05:08
Світ Мохамед Базум (у центрі фото)

У Нігері, імовірно, відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базума

Про це повідомляє The Associated Press.

Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню в середу пізно ввечері, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Вони заявили, що всі інституції призупинили свою роботу, а ситуацію контролюють сили безпеки, закликали зовнішніх партнерів не втручатися.

Ця заява була зроблена після дня невизначеності, коли члени президентської охорони Нігеру оточили президентський палац і затримали президента Мохамеда Базума. Було незрозуміло, де перебував президент на момент оголошення, і чи подав він у відставку.

"Це є наслідком триваючого погіршення ситуації з безпекою, поганого економічного і соціального управління", – зазначили у відеозверненні військові.

Також додали, що повітряні та наземні кордони закриті, запроваджена комендантська година до стабілізації ситуації.

Група, яка називає себе Національною радою захисту країни, заявила, що залишається прихильною до співпраці з міжнародним і національним співтовариством.

Раніше в середу в твіттері з акаунта президента Нігеру з'явилося повідомлення про те, що члени елітного охоронного підрозділу взяли участь в "антиреспубліканській демонстрації" і безуспішно намагалися заручитися підтримкою інших сил безпеки. У повідомленні йшлося про те, що Базум і його сім'я почуваються добре, але армія і національна гвардія Нігерії "готові атакувати", якщо учасники акції не відступлять.

Комісії Африканського Союзу та Економічного співтовариства західноафриканських держав охарактеризували ці події як спробу скинути Базума, який був обраний президентом два роки тому в результаті першої мирної, демократичної передачі влади в країні після здобуття нею незалежності від Франції в 1960 році.

  • 24 січня 2022 року у Буркіна-Фасо стався військовий переворот, внаслідок якого до влади прийшов Поль-Анрі Даміба.
  • 1 жовтня у Буркіна-Фасо військові усунули від влади президента Поля-Анрі Дамібу, який захопив владу у січні 2022 року внаслідок збройного перевороту.

Африка
військовий переворот
Читайте також:
26 липня, 2023 середа
Росія атакувала Харківщину "шахедами": є влучання у промислові об'єкти
26 липня, 2023 середа
Чорноморський флот РФ направив корвет на перехоплення торгових суден у морі, - британська розвідка
26 липня, 2023 середа
За добу російська армія завдала ударів по 8 областях України: загинули 4 цивільних, 7 поранено
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.56
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 липня
05:43
Сергій Кислиця
Росіяни під виглядом "оздоровлення" вивезли до Білорусі понад 3 тис. українських дітей, - Кислиця
04:40
ПВК Вагнера
ПВК Вагнера вербує в Білорусі найманців, готових воювати проти Литви та Польщі, - ЦНС
04:12
наступ ЗСУ
У США назвали основний напрямок контрнаступу Сил оборони України: операція триватиме до трьох тижнів, - ЗМІ
03:44
ВООЗ
У ВООЗ розповіли скільки медикаментів доправила в Україну від початку війни
03:16
обстріл, ППО
Росія знову атакувала Хмельниччину: працювала ППО
02:48
Чехія Україна
Росія звинуватила Чехію у русофобії – Прага різко відповіла: "Геть з України"
02:20
F-16
США та союзники ще не визначились з місцем для навчань українців на F-16, - Білий дім
01:52
Sinéad O'Connor
В Ірландії померла відома співачка, володарка "Греммі" Шинейд O’Коннор
01:24
Джо Байден
Байден доручив передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні, - New York Times
01:18
Вбили цивільного і поранили ще шістьох: росіяни обстріляли населені пункти Донеччини
00:56
Ліга чемпіонів лого
Ліга чемпіонів: завершились перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду
00:28
Віталій Табачников
У збитому 25 липня вертольоті Ка-52 ліквідовано полковника ЗС РФ ,- росЗМІ
2023, середа
26 липня
23:58
НЛО
Ексрозвідник ВПС США заявив у Конгресі про державну програму з дослідження НЛО і приховування її даних
23:27
Володимир Зеленський
"Союзники відреагували оперативно": Зеленський розповів про перше засідання Ради Україна - НАТО
23:15
Оновлено
Масована атака РФ: ППО знищила 33 крилаті ракети та 3 "калібри"
23:14
ЗСУ. кулемет
Військові інструктори ЄС підготували 24 тис. українців
23:04
Волинянин Ярослав Окапінський
Україна відмовилася від бойкоту змагань за участю спортсменів з РФ та Білорусі у нейтральному статусі
23:04
Ексклюзив
Роман Цимбалюк
РФ хоче позбавити Україну виходу до Чорного моря, - журналіст Цимбалюк
22:50
Оновлено
Італія
Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу
22:24
бізнес
Президент підписав закон про повернення довоєнних податків
21:35
кордон, черги
У Білорусі зникла українка, яка поїхала до сестри, - ЗМІ
21:21
Укрзалізниця потяг
Потяг Херсон - Київ - Слов'янськ доїжджатиме до Краматорська
20:46
санкції
Президент Зеленський підписав закон, який передбачає створення Державного реєстру санкцій
20:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог використовує танкові підрозділи для прориву нашої оборони на Купʼянському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:08
FPV дрон
Здатні атакувати ціль у разі втрати зв'язку: Україна використовує можливості ШІ для вдосконалення дронів, - WP
20:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Тиша теж має свої слова
19:51
радбез ООН
На засіданні Радбезу ООН до виступу не допустили колишнього архієпископа УПЦ МП Гедеона
19:46
на фото: НАБУ
Голові Держсудової адміністрації Сальнікову повідомили про підозру у хабарництві
19:10
Володимир Зеленський
Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 518 дня війни: Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді, а Зеленський заявив про підсилення ППО України
18:54
Війна проти Росії ЗСУ
Під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки, – Генштаб 
18:53
корупція
Насіров залишається під вартою з можливістю внесення застави у 261 млн грн
18:52
Ексклюзив
Наступне показове судилище у РФ над бійцями батальйону "Айдар" відбудеться 15 серпня, - сестра бійця Ігоря Гайохи
18:39
Оленівка. Місце трагедії
Під час теракту в Оленівці вибухи були як ззовні колонії, так і всередині, - розслідувачі
18:26
НАТО, державний прапор України
НАТО посилить спостереження та розвідку в Чорноморському регіоні після виходу РФ із "зернової угоди"
18:07
OPINION
Олександр Вільчинський
Ferox gens* 
17:52
Геннадій Труханов
ВАКС відмовився накладати додаткові обов’язки на Труханова й інших обвинувачених у справі заводу "Краян"
17:38
Держдума РФ
В Україні заочно винесли вироки 18 депутатам держдуми РФ, справи ще 73 російських посадовців передадуть до суду
17:19
Віктор Пшонка
Європейський суд постановив зняти санкції ЄС з ексгенпрокурора України Пшонки і його сина
17:05
збита ракета, Київ 9 травня
Українська ППО знищила 2 крилаті ракети на Вінниччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV