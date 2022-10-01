У Буркіна-Фасо стався другий з початку року військовий переворот
У Буркіна-Фасо військові усунули від влади президента Поля-Анрі Дамібу, який захопив владу у січні 2022 року внаслідок збройного перевороту
Про це повідомляє Reuters.
Група військових у Буркіна-Фасо оголосила, що прийшла до влади в країні, у прямому етері державного телеканалу. Новим лідером країни проголошено 34-річного капітана Ібрагіма Траоре. Один з військових заявив, що Даміба виявився нездатним впоратися з ситуацією з безпекою і посиленням бойовиків. З тієї ж причини Даміба повалив свого попередника. Де зараз перебуває президент невідомо. Уряд Буркіна-Фасо розпущено, дія конституції та політична діяльність в державі припинена. Також військові наказали закрити кордони.
У столиці Буркіна-Фасо місті Уагадугу 30 вересня лунали постріли. Президентський палац і проспект, що веде до нього, були перекриті військовими.
З моменту проголошення незалежності в Буркіна-Фасо у 1960 році в країні шість разів влада змінювалася внаслідок військових переворотів і двічі після масових протестів. Вперше президента було обрано на виборах у 2015 році — ним став Рок Марк Крістіан Каборе. Його усунув від влади внаслідок військового перевороту Поль-Анрі Даміба.
- 24 січня 2022 року у Буркіна-Фасо стався військовий переворот, внаслідок якого до влади прийшов Поль-Анрі Даміба.
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