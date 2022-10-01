English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Буркіна-Фасо стався другий з початку року військовий переворот

У Буркіна-Фасо стався другий з початку року військовий переворот

1 жовтня, 2022 субота
14:43
Світ Буркіна-Фасо, переворот

У Буркіна-Фасо військові усунули від влади президента Поля-Анрі Дамібу, який захопив владу у січні 2022 року внаслідок збройного перевороту

Про це повідомляє Reuters.  

Група військових у Буркіна-Фасо оголосила, що прийшла до влади в країні, у прямому етері державного телеканалу. Новим лідером країни проголошено 34-річного капітана Ібрагіма Траоре. Один з військових заявив, що Даміба виявився нездатним впоратися з ситуацією з безпекою і посиленням бойовиків. З тієї ж причини Даміба повалив свого попередника. Де зараз перебуває президент невідомо. Уряд Буркіна-Фасо розпущено, дія конституції та політична діяльність в державі припинена. Також військові наказали закрити кордони.

У столиці Буркіна-Фасо місті Уагадугу 30 вересня лунали постріли. Президентський палац і проспект, що веде до нього, були перекриті військовими.

З моменту проголошення незалежності в Буркіна-Фасо у 1960 році в країні шість разів влада змінювалася внаслідок військових переворотів і двічі після масових протестів. Вперше президента було обрано на виборах у 2015 році — ним став Рок Марк Крістіан Каборе. Його усунув від влади внаслідок військового перевороту Поль-Анрі Даміба.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Африка
військовий переворот
Читайте також:
Локація вибухів на "Північних потоках"
30 вересня, 2022 п'ятниця
Схоже, відкривається другий фронт у Балтійському регіоні, - експертка-міжнародниця Голуб
30 вересня, 2022 п'ятниця
Скоро це закінчиться. Буданов спрогнозував фінал війни
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
30 вересня, 2022 п'ятниця
Путін хоче домовитися з Заходом про існування двох Україн
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.68
    Купівля 40.68
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 39.21
    Продаж 40.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
1 жовтня
15:03
Оновлено
Куп'янськ
На Харківщині виявили обстріляну колону автомобілів із 20-ма загиблими цивільними
14:55
Ворскла
"Ворскла" у меншості перемогла "Інгулець" в чемпіонаті України
14:55
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін сам собі відкрив другий фронт 21 вересня, він оголосив війну Росії, - російський опозиціонер Яковенко
14:52
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Україна закликає РФ негайно звільнити гендиректора ЗАЕС, - МЗС
14:46
газове родовище
Газпром з початком опалювального сезону скоротить постачання газу до Молдови на третину
14:12
Ексклюзив
мобілізовані ДНР
Путін кидає на війну робітничий клас, алкоголіків та безробітних, до яких в Росії нікому немає діла, - британський полковник Грант
14:12
Польща
Польща почала отримувати газ з Норвегії через новозбудований газопровід
14:04
Український прикордонник
Українські прикордонники показали здобуті на Донеччині російські БМП і БТР
13:46
Павло Кириленко
На Донеччині росіяни за добу вбили 4 мирних мешканців, поранили 6
13:41
ЗСУ
ЗСУ встановили прапор України на в'їзді до Лиману
13:36
окупанти танк
У Запорізькій області росіяни за добу зруйнували 28 цивільних об'єктів
13:34
Північна Корея запустила дві балістичні ракети по Східному морю
13:29
МАГАТЕ
МАГАТЕ вимагає пояснень від Росії через затримання гендиректора ЗАЕС
13:20
Збірна США з баскетболу
США перемогли Китай у фіналі ЧС з баскетболу
13:16
Німеччина уряд
У Німеччині привітали заявку України на вступ до НАТО, але вказали на "нюанс"
13:07
Маріуполь
У Маріуполі росіяни зносять будинки без попередження, - Андрющенко
12:46
Організатори псевдореферендумів
Організовували "референдуми" на окупованих територіях України: підозри оголосили ватажку "ЛНР" Пасічнику та "депутатам" "ДНР"
12:43
призов до армії
Зеленський скасував осінній призов на строкову службу
12:24
ЗСУ
ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів біля Лиману
12:21
Нікол Пашинян
Вірменія може припинити членство в ОДКБ
12:03
Віктор Юрченко
В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
11:49
Президент України Володимир Зеленський
Ця допомога сьогодні важлива як ніколи: Зеленський подякував Байдену за $12,35 млрд для України
11:48
Данія
Нідерланди та Данія викликали послів РФ через спробу Росії анексувати території України
11:39
Український піротехнік
В Україні за добу знешкодили 1520 вибухонебезпечних предметів
11:26
долар
Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
11:24
Ексклюзив
Карта Бахмут 28.09.2022
Найспекотнішими є Авдіївський та Бахмутський напрямки, - речник Східного угруповання військ Череватий
11:18
Оновлено
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
Ворог обстріляв Миколаїв: влучив у житлові будинки, мама з тримісячною дитною зазнали поранень
11:01
Ненсі Пелосі
У Байдена назвали несподіванкою заявку України на вступ до НАТО, - Politico
10:58
навчальні стрільби
На Полтавщині 1 жовтня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
10:50
Звільнена Харківщина
Росіяни обстрілювали чотири райони Харківщини, одна жінка отримала поранення
10:41
окупанти рф
Росіяни обстріляли Сумщину: 6 прильотів
10:32
Світовий банк
Україна отримає $530 мільйонів допомоги від Світового банку
10:27
Ексклюзив
У районі Лимана зосереджено від 2,5 до 5 тис. російських військових, - військовий експерт Селезньов
10:22
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 399 дітей загинули, ще понад 783 постраждали
10:12
на фото: окупант
На війні в Україні ліквідували майора армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
10:07
На фото втрати окупантів
Близько 530 окупантів, 16 танків, 6 дронів і гелікоптер: втрати РФ за добу
09:53
окупанти
РФ вбиває цивільних, яких тепер називає своїми громадянами, - розвідка Британії про Запоріжжя
09:46
Нікополь
Росіяни випустили понад 30 снарядів по Нікополю: пошкоджено будинки, готель і електролінії
09:25
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Сполучені Штати не причетні до саботажу на "Північному потоці", - США на Радбезі ООН
09:18
Микола Княжицький
Членство в НАТО і ЄС несумісні з корупційною автократією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV