Росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море 2 кораблі
На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на ранок вівторка, 12 грудня, перебувають два російські кораблі: ракетоносії заведені у пункти базування
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Станом на 08:00 12.12.2023 в Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.
В Азовському морі чергує один російський корабель, ракетоносії відсутні. Водночас на бойове чергування у Середземне море окупанти вивели чотири кораблі. Серед них є два ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів".
Скільки суден за добу здійснили прохід Керченською протокою в інтересах Росії
Керченською протокою до Чорного моря пройшли 30 суден. З них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Натомість до Азовського моря здійснили прохід 8 суден. З протоки Босфор рухались 2.
- Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря.
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