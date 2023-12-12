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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море 2 кораблі

12 грудня, 2023 вiвторок
09:22
Війна з Росією корабель рф

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на ранок вівторка, 12 грудня, перебувають два російські кораблі: ракетоносії заведені у пункти базування

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на 08:00 12.12.2023 в Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні. 

В Азовському морі чергує один російський корабель, ракетоносії відсутні. Водночас на бойове чергування у Середземне море окупанти вивели чотири кораблі. Серед них є два ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів". 

Скільки суден за добу здійснили прохід Керченською протокою в інтересах Росії

Керченською протокою до Чорного моря пройшли 30 суден. З них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Натомість до Азовського моря здійснили прохід 8 суден. З протоки Босфор рухались 2. 

  • Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря. 
корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
крилата ракета
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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