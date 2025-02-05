Спецтрибунал для РФ: у Брюсселі сформулювали основні елементи юридичного тексту

Про це вона заявила на підсумковій пресконференції за участі представників Єврокомісії та Ради Європи, передає Укрінформ.

"Я рада повідомити, що після двох днів дуже продуктивної дискусії тут, у Брюсселі, ми виклали ключові елементи проєкту статуту Шумана, основного юридичного тексту трибуналу. Це важливе досягнення і значний прорив, який ґрунтується на результатах попередніх 12 засідань, особливо на прогресі, досягнутому минулого року в Ризі та Відні", – зазначила Мудра.

Вона наголосила, що Core Group уже два роки працює над створенням спеціального механізму для вирішення цього "надзвичайно важливого і чутливого питання".

Мудра також застерегла, що світовий порядок, заснований на міжнародному праві, перебуває у смертельній небезпеці, а безкарність лише заохочує агресора.

"Прогалина у відповідальності за злочин агресії має бути заповнена прямо зараз. Саме тому Україна, 41 держава, Європейський Союз та Рада Європи об'єднали зусилля для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – підкреслила вона.

За її словами, боротьба України – це не лише захист власної державності, а й глобальна місія заради справедливості, щоб жодна інша країна не стала жертвою імперських амбіцій.

"Йдеться не лише про Україну. Йдеться про глобальну справедливість і послання, яке ми надсилаємо світові. Саме тому ми хочемо, щоб спеціальний трибунал був успішним, і саме тому ми просимо тих, хто зацікавлений у порятунку світового порядку, приєднатися до нас у служінні правосуддю", – підсумувала Мудра.