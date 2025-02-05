Спецтрибунал для РФ: у Брюсселі сформулювали основні елементи юридичного тексту
Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила про значний прогрес у створенні основного юридичного тексту Спеціального трибуналу для РФ під час 13-го засідання Core Group у Брюсселі
Про це вона заявила на підсумковій пресконференції за участі представників Єврокомісії та Ради Європи, передає Укрінформ.
"Я рада повідомити, що після двох днів дуже продуктивної дискусії тут, у Брюсселі, ми виклали ключові елементи проєкту статуту Шумана, основного юридичного тексту трибуналу. Це важливе досягнення і значний прорив, який ґрунтується на результатах попередніх 12 засідань, особливо на прогресі, досягнутому минулого року в Ризі та Відні", – зазначила Мудра.
Вона наголосила, що Core Group уже два роки працює над створенням спеціального механізму для вирішення цього "надзвичайно важливого і чутливого питання".
Мудра також застерегла, що світовий порядок, заснований на міжнародному праві, перебуває у смертельній небезпеці, а безкарність лише заохочує агресора.
"Прогалина у відповідальності за злочин агресії має бути заповнена прямо зараз. Саме тому Україна, 41 держава, Європейський Союз та Рада Європи об'єднали зусилля для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – підкреслила вона.
За її словами, боротьба України – це не лише захист власної державності, а й глобальна місія заради справедливості, щоб жодна інша країна не стала жертвою імперських амбіцій.
"Йдеться не лише про Україну. Йдеться про глобальну справедливість і послання, яке ми надсилаємо світові. Саме тому ми хочемо, щоб спеціальний трибунал був успішним, і саме тому ми просимо тих, хто зацікавлений у порятунку світового порядку, приєднатися до нас у служінні правосуддю", – підсумувала Мудра.
- 20 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.
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