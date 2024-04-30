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Комітет РЄ почав підготовку до створення спецтрибуналу для РФ

30 квітня, 2024 вiвторок
21:19
Війна з Росією Рада Європи

Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X.

Він подякував членам Комітету РЄ, які підтримали це рішення.

"Це важливе рішення доручає генеральному секретарю РЄ підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення", - написав він.

Водночас Кулеба наголосив, що таке рішення схвалює роботу щодо ймовірної додаткової угоди, у якій зазначалось би про фінансування трибуналу.

"Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України", – акцентував очільник українського МЗС.

  • 3 квітня політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України" щодо створення спецтрибуналу проти РФ, що проходила в Гаазі, підписали 44 держави.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
Європа
МЗС України
Рада Європи
Дмитро Кулеба
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