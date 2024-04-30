Комітет РЄ почав підготовку до створення спецтрибуналу для РФ

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X.

Він подякував членам Комітету РЄ, які підтримали це рішення.

"Це важливе рішення доручає генеральному секретарю РЄ підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення", - написав він.

Водночас Кулеба наголосив, що таке рішення схвалює роботу щодо ймовірної додаткової угоди, у якій зазначалось би про фінансування трибуналу.

"Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України", – акцентував очільник українського МЗС.