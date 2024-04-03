Спецтрибунал і використання заморожених активів: 44 країни засудили злочин агресії РФ проти України

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал уряду Нідерландів.

Зазначається, що країни висловили підтримку щодо створення спецтрибуналу та ініціювали використання заморожених активів РФ на користь України.

"Підсумковий документ наразі підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США", - йдеться у повідомленні.

Країни планують працювати над створенням спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України, що сприяло б покаранню вищого військово-політичного керівництва РФ, та "вітають значний прогрес у цьому напрямку", закликаючи держави й міжнародні організації допомогти з напрацюванням юридичної бази та міжнародної підтримки для завершення цього процесу.

Водночас 44 держави виступили за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування та відповідальності за усі порушення міжнародного права, скоєні під час війни Росії проти України, включно зі злочином агресії.