Нацполіцією в Україні зареєстровано 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише слідчими нацполіції зареєстровано 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії
Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.
"На сьогодні тільки слідчими Національної поліції України зареєстровано вже більш як 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії. У кожній справі треба встановити справедливість. Щоб люди відчували це, і щоб Росія відповідала юридично", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що наразі в Гаазі триває конференція щодо справедливості для України.
"Тобто щодо притягнення до відповідальності всіх російських убивць і терористів. Неминуче це буде забезпечено", - переконаний Зеленський.
Він також додав, що Україна активно працює з партнерами і щодо активів держави-терориста та пов’язаних із нею осіб.
"Усі заморожені російські активи – у різних юрисдикціях – мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору. Це безумовна річ. І в цьому році потрібен реальний прогрес щодо відповідних цілком справедливих рішень, передусім в американських та європейських юрисдикціях", - наголосив Зеленський.
- 23 лютого голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук на міжнародній конференції в Берліні заявила, що в Україні задокументували 64 тис. злочинів російських окупантів із понад 120 тис. зареєстрованих.
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