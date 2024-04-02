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Нацполіцією в Україні зареєстровано 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії, - Зеленський

2 квітня, 2024 вiвторок
20:38
Війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише слідчими нацполіції зареєстровано 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.  

"На сьогодні тільки слідчими Національної поліції України зареєстровано вже більш як 114 тис. злочинів, пов’язаних з агресією Росії. У кожній справі треба встановити справедливість. Щоб люди відчували це, і щоб Росія відповідала юридично", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі в Гаазі триває конференція щодо справедливості для України. 

"Тобто щодо притягнення до відповідальності всіх російських убивць і терористів. Неминуче це буде забезпечено", - переконаний Зеленський.  

Він також додав, що Україна активно працює з партнерами і щодо активів держави-терориста та пов’язаних із нею осіб. 

"Усі заморожені російські активи – у різних юрисдикціях – мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору. Це безумовна річ. І в цьому році потрібен реальний прогрес щодо відповідних цілком справедливих рішень, передусім в американських та європейських юрисдикціях", - наголосив Зеленський. 

 

 
Теги:
Володимир Зеленський
поліція
санкції проти Росії
Гаага
воєнні злочини Росії
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