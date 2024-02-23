В Україні задокументували 64 тис. злочинів російських окупантів із понад 120 тис. зареєстрованих

Про це повідомила голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук на міжнародній конференції в Берліні на тему "Відповідь на злочини за міжнародним правом: притягнення воєнних злочинців до відповідальності", передає Укрінформ.

"Ми створили національну мережу локальних розслідувачів, та ми маємо амбітну мету задокументувати кожен кримінальний епізод, який було здійснено у найменшому населеному пункті, в кожній області України. Й працюючи разом, ми документували злочини протягом дворічного періоду широкомасштабного вторгнення - ми вже задокументували 64 тисячі злочинів. І це лише вершина айсбергу тих злочинів, які були вчинені РФ", - розповіла Матвійчук.

Правозахисниця наголосила, що потрібно створити спеціальний трибунал для покарання президентів Росії та Білорусі та їхнього оточення.

"Якщо ми хочемо уникнути воєн у майбутньому, ми повинні карати держави та їхнє керівництво, хто такі війни починає. Це загальна логіка. Але проблема в тому, що в усій історії ми мали один прецедент - Нюрнберзький процес. Але він відбувся вже після того як впав нацистский режим", - додала вона.

За словами Матвійчук, кількість розслідувачів не відповідає кількості злочинам РФ.

"Офіс головного прокурора зареєстрував більше 120 тисяч злочинів. Неможливо розслідувати їх всі відповідно до статті 6 Європейської конвенції з прав людини навіть за умови, що це робить найкраща правозахисна система в світі", - аргументувала очільниця організації "Центр громадянських свобод".