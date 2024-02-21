Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Ми розпочинаємо розслідування злочинів щодо військовополонених одразу, як тільки отримаємо інформацію. Ці злочини є не поодинокими. Це не "ексцес виконавця". Ми бачимо це як цілеспрямовану політику Росії, метою якої є знищення українського народу, тобто геноцид", - сказав Костін.

Загалом в Україні розслідується 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства 38 військовополонених. Серед понад 500 підозрюваних у воєнних злочинах, 97 - підозрюють в умисних вбивствах, 8 з них вже засуджено, розповів генпрокурор.

Костін згадав, що наприкінці січня, до довічного ув'язнення засуджено командира батальйону РФ за вбивство захисника України та катування цивільних на Чернігівщині.

"На початку грудня з'явилась інформація про вбивства наших бійців, які здавалися в полон ворогу. За цими фактами також було розпочато розслідування. Слідство встановило, що ворог використовував військовополонених українських бійців як живий щит. В результаті було вбито одного військовополоненого військовослужбовця сил оборони України. Доля ще двох невідома. Ідентифіковано підрозділ, ймовірно, причетний до цього злочину. Це "псковська десантна дивізія", відома воєнними злочинами на Київщині, зокрема в Бучі, де було безжалісно вбито понад 350 мирних українців", - зазначив генпрокурор України.

Костін наразі перебуває з робочою поїздкою в Нюрнберзі, де проходять слухання так званої Гельсінської комісії, Конгресу Сполучених Штатів Америки, щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України. За його словами, в ході слухань, зокрема обговорюється питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та використання універсальної юрисдикції для притягнення злочинців до відповідальності.

Страта українських військовополонених в Авдіївці

Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.

Командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський повідомив, що під час відходу з Авдіївки "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.

18 лютого стало відомо, що в Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт".

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Червоного Хреста й ООН із проханням розслідувати розстріл полонених в Авдіївці. При цьому він зазначив, що достеменно відомо про п'ятьох загиблих, доля ще одного захисника невідома.

Україна розпочала розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон поблизу Роботиного Запорізької області.