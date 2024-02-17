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Під час виходу з Авдіївки "деяка кількість" бійців потрапила в полон РФ, - Тарнавський

17 лютого, 2024 субота
13:20
Війна з Росією Авдіївка

Командувач Таврійського напрямку повідомив, що під час відходу з Авдіївки на Донеччині "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, українські воїни займають позиції на другому рубежі оборони.

"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Проте навіть попри чіткий план на заключному етапі операції деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. 

  • Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
полонені
Авдіївка
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