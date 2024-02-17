Під час виходу з Авдіївки "деяка кількість" бійців потрапила в полон РФ, - Тарнавський

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, українські воїни займають позиції на другому рубежі оборони.

"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Проте навіть попри чіткий план на заключному етапі операції деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон.